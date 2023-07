Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au crescut cu 18,4% in primul semestru din 2023, la 949.729 unitati, in urma majorarii cererii pentru vehicule electrice, a anuntat Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters. In primele sase luni din…

- 949.729 de mașini noi au fost vandute in primul semestru al anului in Marea Britanie, in creștere cu 18,4% fața de aceeași perioada a anului trecut, dupa ce s-a majorat cererea pentru vehicule electrice, a anuntat Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite…

- Insulele Orkney din Marea Britanie, un arhipelag aflat la aproximativ 15 kilometri de coasta de nord a Scoției, iau in considerare „forme alternative de guvernare”, care ar putea insemna aderarea la Norvegia, a declarat luni, 3 iulie, James Stockan, liderul consiliului sau de conducere, citat de Reuters.Orkney,…

- Papa Francisc a acordat vineri o audienta sotiei si familiei lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, care se afla in prezent intr-o inchisoare din Regatul Unit si se opune extradarii sale in Statele Unite, informeaza Reuters.

- Ministerul Apararii din Regatul Unit a declarat sambata ca statul rus se confrunta cu cea mai mare amenintare de securitate din perioada recenta, dupa revolta impotriva Moscovei a grupului de mercenari Wagner, relateaza Reuters, scriePresedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un discurs televizat…

- Vanzarile Dacia au crescut cu aproape 14%. Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au crescut cu 16,7% in mai, la 145.204 unitati, a zecea luna de crestere consecutiva, in urma majorarii livrarilor de vehicule pe benzina, a anuntat Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au crescut cu 16,7% in mai, la 145.204 unitati, a zecea luna de crestere consecutiva, in urma majorarii livrarilor de vehicule pe benzina, a anuntat Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT),

- Marea Britanie nu planuiește sa ofere Ucrainei avioane de lupta dupa ce armata Kievului a indicat ca ar prefera sa foloseasca aeronave F-16, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Rishi Sunak, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian. Intrebat daca Londra va trimite avioane…