- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmite Reuters. ”Virusul…

- Biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii si-a exprimat preocuparea fata de inmultirea cazurilor de COVID-19 in unele tari europene, indemnand la vigilenta si la ridicarea „cu atentie” a restrictiilor, iar daca este necesar reintroducerea lor, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Un numar de aproximativ 159.000 de decese suplimentare fata de cat ar fi fost de asteptat in mod obisnuit a fost inregistrat de la inceputul lunii martie in 24 de tari europene, a declarat joi un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a spus ca o "proportie semnificativa" a cresterii…

- Poziția Statelor Unite pe scena mondiala se deterioreaza în timpul președinției lui Donald Trump în timp ce tot mai multe țari europene privesc catre China drept viitorul lider mondial, relateaza Business Insider.Aceasta schimbare de paradigma a devenit evidenta dintr-o serie de…

- Numarul cazurilor de COVID-19 la nivel global au depasit duminica pragul de 4,5 milioane, in timp ce numarul mortilor a ajuns la 307.395, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, relateaza EFE.Datele OMS arata ca curba noilor cazuri se mentine ascendenta cu 80.000 de infectii zilnice,…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 279.185 de persoane in lume de la aparitia in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit duminica, la ora 11.00 GMT, de AFP, care citeaza surse oficiale. Mai mult de 4.035.470 de persoane infectate au fost oficial diagnosticate in 195 de tari…

- Regatul Unit a inregistrat vineri 739 de decese, o crestere in raport cu ziua precedenta, bilantul total al victimelor fiind de 27.510 in a doua cea mai afectata tara din Europa, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit AFP.Guvernul precizeaza ca a depasit obiectivul de a efectua…