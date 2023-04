Stiri pe aceeasi tema

- Increderea consumatorilor britanici a crescut in aceasta luna la cel mai ridicat nivel din ultimul an, ajutata de imbunatațirea percepției asupra economiei și in ciuda unei ingrijorari persistente cu privire la situația financiara personala, potrivit unui sondaj, noteaza Reuters.

- Sistemul bancar american se stabilizeaza, in urma actiunilor decisive ale autoritatilor de reglementare, dar ar putea fi necesare noi masuri pentru protejarea depozitelor bancare, daca institutiile mai mici sunt afectate de retrageri de depozite, care ar putea spori contagiunea, reiese dintr-un discurs…

- De curand, autoritațile au transmis un semnal de alarma, ca urmare a mai multor sesizari facute de clienții unei banci. Pe Internet, circula o noua inșelatorie, iar Directoratul Național de Securitate Cibernetica a facut mai multe precizari, pentru a nu cadea victima.

- Mare Britanie Rasufla UșurataEconomia Marii Britanii a stagnat in ultimele 3 luni din 2022, evitand astfel recesiunea economica pentru moment, dar perspectivele pentru 2023 raman incerte. Pentru intreg anul 2022, PIB-ul a crescut cu 4%, dupa o crestere de 7.6% in 2021, inregistrand o revenire…

- BNR Menține Rata Dobanzii De ReferințaConsiliul de Administrație al BNR, a hotarat in urma ședinței din 9 februarie, menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, si a ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare la 8% pe an. De asemenea, rata anuala a inflației…

- Cantitatea de deseuri de plastic de unica folosinta produsa la nivel mondial a crescut cu sase milioane de tone intre 2019 si 2021, in pofida unor reglementari mai dure la nivel mondial, in conditiile in care producatorii de plastic au facut progrese limitate in a rezolva aceasta problema si a creste…

- Mii de servere din intreaga lume au fost vizate de un atac de tip ransomware, a transmis duminica Agenția Naționala de Securitate Cibernetica (ACN) din Italia, care a avertizat organizațiile sa ia masuri pentru a-și proteja sistemele, transmite Reuters, relateaza Rador. Fii la curent cu cele…

- Hackeri iranieni si rusi ataca "fara mila" jurnalisti si personalitati politice britanice pentru a obtine date sensibile, a atras atentia joi Centrul National de Securitate Cibernetica (NCSC) din Marea Britanie, potrivit Agerpres.