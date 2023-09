Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are multe așteptari de la președintele Tunisiei Kais Saied, care ar trebui sa reduca migrația spre Europa, cu respectarea drepturilor omului, firește. Organizațiile umanitare sunt mult mai pesimiste, scrie Politico. In urma cu aproximativ doua luni, cel puțin 1.000 de africani din…

- Premierul Marcel Ciolacu va pleca din țara, luni, in Grecia, acolo unde va participa la o reuniune de lucru a șefilor de stat și de guvern din Sud-Estul Europei și Balcanii de Vest. La aceasta reuniune vor mai participa președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și președintele Consiliului…

- Potrivit surselor publicației, respingerea propunerii Marii Britanii se datoreaza faptului ca UE este acum concentrata pe reformele migrației interne. Uniunea Europeana a respins propunerea Marii Britanii de a incheia un nou acord privind readmisia migranților care intra ilegal pe teritoriul fiecareia…

- Uniunea Europeana dorește sa aiba 20 de milioane de profesioniști in domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor pana in anul 2030. In prezent exista doar 9 milioane. Astfel, Comisia a prezentat in luna aprilie a acestui an un plan prin care se dorește ca angajații sa dețina aceleași capacitați…

- Miliardarul britanic nascut in India, care este presedintele conglomeratului indian Hinduja Group, a spus ca eforturile Regatului Unit de a crea noi parteneriate comerciale ar oferi un impuls foarte necesar tarii si ar restabili Marea Britanie ca un loc ”excelent” pentru investitii. ”Pasul facut, al…

- Lansarea unui parteneriat strategic cuprinzator UE-China in 2003 a promis sa extinda legaturile dincolo de comert si investitii. Dar, din 2019, blocul celor 27 de natiuni a numit China ”un concurent economic” si ”un rival sistemic”, relatiile stranse ale Beijingului cu Moscova dupa invadarea Ucrainei…

- Responsabili din peste 60 de tari si sute de lideri ai marilor companii globale sunt asteptati la Londra pentru a doua Conferinta internationala privind reconstructia Ucrainei, a anuntat sambata guvernul britanic, noteaza AFP, citata de Agerpres. „Reconstructia economiei ucrainene este la fel de importanta…

