- Printul William i-a adus un omagiu tatalui sau, regele Charles III al Marii Britanii, in deschiderea unui concert extraordinar sustinut pentru a marca incoronarea regelui, care a avut loc sambata, informeaza Rador."Așa cum spunea bunica mea cand a fost incoronata, incoronarile sunt o declarație a…

- Liderul grupului anti-monarhie „Republica” și alți membri au fost eliberați din arest dupa ore de detenție in timpul incoronarii regelui Charles de sambata, ceea ce a ridicat semne de intrebare daca raspunsul poliției a fost proporțional, relateaza Reuters.Poliția l-a arestați pe liderul gruparii, Graham…

- Peste 67.000 de pranzuri comunitare si petreceri stradale sunt planificate duminica, 7 mai, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii pentru a marca incoronarea regelui Charles al III-lea si a reginei consoarte Camilla. Incepand de la ora locala 15:00 portile Castelului Windsor se vor deschide…

- Politia britanica l-a arestat pe Graham Smith, liderul gruparii antimonarhiste Republic (Republica), sambata, inaintea incoronarii Regelui Charles, a declarat un purtator de cuvant al gruparii - transmite Reuters.

- Bombardamentele rusesti au ucis miercuri 23 de persoane in interiorul și in apropierea orașului Herson, din sudul Ucrainei, lovind un hipermarket, o gara și cladiri rezidențiale, a declarat guvernatorul regional, transmite Reuters, potrivit Rador."Țintele inamicului sunt locurile in care traim. Țintele…

- Politia din Canada a identificat doua dintre victime, in urma recuperarii a opt cadavre, membri a doua familii care au murit in aceasta saptamana in timp ce incercau sa intre in Statele Unite din Canada, traversand cu barca raul St. Lawrence, potrivit Reuters, citat de news.ro.Politia din Akwesasne…

- Greta Thunberg, militanta pentru protecția mediului, a fost reținuta la Oslo, in timpul unei demonstrații in favoarea drepturilor indigenilor. Poliția a retinut-o pe ea și pe alți activiști din fata Ministerului de Finanțe și apoi de la Ministerul Mediului, potrivit Reuters.

