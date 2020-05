Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a devenit tara europeana cu cele mai multe decese cauzate de noul coronavirus, depasind astfel Italia, scrie BBC, care citeaza cifrele prezentate de guvernul de la Londra.De la izbucnirea pandemiei de Covid-19 si pana in prezent au fost inregistrate 29.427 de decese in Marea…

- Autoritatile britanice au anuntat, duminica, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat in Marea Britanie 315 decese cauzate de coronavirus, totalul ajungand astfel la 28.446 de victime ale Covid-19.

- Decizia autoritaților britanice de a permite ca 180 de muncitori agricoli din Romania sa fie primiți in Marea Britanie fara sa fie testați pentru Covid-19 a starnit furie, susține publicația The Sun. Mai mulți membri ai Cabinetului susțin ca aceștia nu trebuiau primiți in țara. In ciuda explicațiilor…

- Aproximativ jumatate din numarul deceselor cauzate de Covid-19 in Europa s-au produs in caminele de batrani, potrivit unui studiu publicat cerecetatorii de la London School of Economics din Marea Britanie. Totusi multe dintre aceste decese nu au fost incluse in statisticile oficiale ale pandemiei de…

- Monitorizarea sistemelor de canalizare poate fi un instrument sensibil pentru verificarea circulatiei coronavirusului in comunitati, in principal in zonele urbane. Coranavirusul SARS-CoV-2 este adesea eliminat prin excremente de catre persoanele bolnave. Chiar daca este improbabil ca sistemul de…

- Autoritatile italiene au declarat, joi seara, ca 3.858 de persoane au fost infectate, iar 148 au murit pe fondul epidemiei de COVID-19. In acelasi timp, Marea Britanie si Elvetia au anuntat primele pierderi de vieti omenesti cauzate de coronavirus. In Franta, numarul mortilor a ajuns la sapte.

