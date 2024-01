Marea Britanie nu mai acordă vize pentru familiile studenților străini Marea Britanie nu mai acorda vize pentru familiile studenților straini, incepand cu acest an. Excepția de la regula constituie cercetatorii postuniversitari si studentii cu burse finantate de guvern. Decizia suspendarii acestor vize pentru familiile studenților a fost luata inca din mai 2023. „De astazi (n.red- luni), majoritatea studentilor straini nu isi vor putea aduce familiile in Marea Britanie….. Astazi, o parte majora a planului nostru de reducere a numarului de imigranti intra in vigoare, punand capat practicii inadmisibile de a aduce studentii de peste mari familiile lor in Marea Britanie.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinsi. Ei au fost depistati in Marea Britanie., iar politistii continua cercetarile pentru prinderea celui de-al treilea suspect. Potitia Romana anunta, duminica, prinderea a doi dintre suspectii in cazul uciderii…

- Poliția Romana a localizat duminica doi barbați, ambii in varsta de 35 de ani, banuiți in cazul crimei din Sibiu, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv in Scoția și Irlanda de Nord.

- Asociatia Europeana a Cluburilor Profesioniste de rugby (EPCR) a anuntat miercuri ca va incerca sa lanseze o Cupa Mondiala a cluburilor.Anuntul a venit dupa discutii avute luni si marti, la Toulouse, cu reprezentanti a 42 de cluburi din Franta, Anglia, Irlanda, Tara Galilor, Africa de Sud si Scotia,…

- Luni si marti, la Toulouse, a avut loc o intalnire intre reprezentanții a 42 de cluburi din Franta, Anglia, Irlanda, Tara Galilor, Africa de Sud si Scotia, dar si oficiali ai World Rugby, Six Nations si ai altor opt federatii nationale. Subiectul intalnirii l-a reprezentat organizarea unei Cupe Mondiale…

- Regatul Unit a anunțat pe 1 noiembrie, dupa incheierea primei zile a summitului sau global pentru siguranța AI, ca va crește finanțarea pentru doua supercomputere cu inteligența artificiala (AI) la 300 de milioane de lire sterline (363,57 milioane de dolari).Aceste supercalculatoare, cunoscute și…

- Campionatul European de fotbal din 2028 va fi gazduit de Marea Britanie și Irlanda. Printre orașele propuse pentru meciuri se numara și Belfast (Irlanda de Nord), Cardiff (Țara Galilor), Dublin (Irlanda), Glasgow (Scoția), Birmingham, Liverpool, Londra, Manchester și Newcastle (Anglia).Marea…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a atribuit, astazi, EURO 2028 Regatului Unit si Irlandei, in timp ce EURO 2032 l-a acordat unei candidaturi formate in aceasta vara din Italia si Turcia, neexistand alte pretendente in cele doua dosare, transmite AFP, citata de Agerpres . Cele doua actiuni au fost…

- Au fost stabilite gazdele EURO 2028 și EURO 2032Marea Britanie și Irlanda vor gazdui Campionatul European din 2028, in timp ce Italia și Turcia vor gazdui ediția din 2032 a turneului, a anunțat marți UEFA. Prin acceptarea saptamana trecuta a unei candidaturi comune Italia-Turcia pentru Euro…