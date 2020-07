Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, a dispus, marti, excluderea completa a companiei chineze Huawei din reteaua 5G a Regatului Unit incepand cu anul 2027, dand astfel satisfactie Washingtonului si nemultumind Beijingul, transmite Reuters.Ragazul de sapte ani este menit sa ajute operatorii britanici…

- Achizitionarea unor noi echipamentr Huawei urmeaza sa fie interzisa de la 31 decembrie 2020, iar echipamentele existente urmeaza sa fie retrase pana in 2027. ”Cel mai bun mijloc de a ne securiza reteaua este ca operatorii sa inceteze sa foloseasca echipamente Huawei in construirea viitoarei retele 5G…

- Noul centru va angaja circa 400 de persoane, iar activitatea sa se va concentra pe producerea de echipamente optice utilizate in sistemele de comunicatii cu fibra optica, potrivit unui comunicat publicat de grupul chinez. Construirea centrului de cercetare ii va nemultumi probabil pe oficialii americani…

- Oficiali britanici din domeniul securitatii recomanda operatorilor de telecomunicatii sa faca stocuri de echipamente Huawei, de teama unor noi sanctiuni americane impotriva companiei chineze, care i-ar putea perturba capacitatea de a continua livrarile de produse de importanta majora, potrivit unei…

- Platforma Telekonomie a intrat in paine, astfel persoanele fizice care iși porteaza numerele in rețeaua mobila Telekom pot beneficia de abonamentul Mobil 6, cu internet 4G nelimitat, minute și SMS-uri naționale nelimitate, cu 50% reducere in primele 12 luni, pentru care vor plati 3 euro/luna (aproximativ…

- Conform sondajului „Obiceiuri de consum telecom in timpul Covid19”*, realizat de ISRA Center pentru Telekom Romania in perioada 8-12 mai, pe un eșantion reprezentativ național de 1010 utilizatori ai serviciilor de telecomunicații, 89% dintre respondenți cauta intotdeauna un preț cat mai mic cand vine…

- Deși in aceasta privința lucrurile sunt destul de clare, multe țari au interzis rețelele 5G din cu totul alte considerente care privesc sanatatea oamenilor și modul in care radiațiile emise de o astfel de antena și-ar putea lasa amprenta asupra sa. Printre țarile care au refuzat categoric instalarea…

- Potrivit ziarului britanic Telegraph, Casa Alba investigheaza in prezent in ce masura informațiile obținute de avioanele de spionaj ale SUA și de rețelele de informații care activeaza in Marea Britanie ar putea fi compromise de prezența companiei chineze Huawei in Marea Britanie. Ziariștii britanici…