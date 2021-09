Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a decis, miercuri, sa remanieze guvernul, inlocuindu-i pe ministrii sai cei mai criticati, pentru a forma o „echipa unita” pentru perioada post-pandemie. Pe lista lui Johnson se afla miniștrii Dominic Raab, Liz Truss, Gavin Williamson și Robert Jenrick, informeaza AFP,…

- Marea Britanie nu ii va recunoaste pe talibani "intr-un viitor previzibil", a declarat ministrul britanic de externe Dominic Raab in timpul unei misiuni diplomatice pentru asigurarea plecarii britanicilor si afganilor ramasi in Afganistan, transmite joi de Reuters. Insa secretarul Foreign Office-ului…

- Secretarul britanic de externe Dominic Raab a recunoscut ca nu ar fi parasit Marea Britanie daca ar fi stiut ce se va intampla in Afganistan in weekend, in urma unor informatii ca el a ramas in vacanta pana duminica noapte, relateaza marti DPA. Ministrul de externe britanic a fost vazut relaxandu-se…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi a comunicat luni secretarului de stat american Antony Blinken ca retragerea grabita a trupelor americane din Afganistan a avut un impact negativ, dar s-a angajat sa colaboreze cu Washingtonul pentru promovarea stabilitatii, transmite Reuters. Departamentul…

- Ministrul britanic de externe, Ben Wallace, a calificat revenirea la putere a talibanilor in Afganistan drept 'un esec al comunitatii internationale', intr-o declaratie facuta luni, inaintea unei noi reuniuni de criza a guvernului in Downing Street, relateaza agerpres.ro.

- Ministrul britanic de externe, Ben Wallace, a calificat revenirea la putere a talibanilor in Afganistan drept 'un esec al comunitatii internationale', intr-o declaratie facuta luni, inaintea unei noi reuniuni de criza a guvernului in Downing Street, potrivit France Presse. 'Este un esec al…