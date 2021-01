Marea Britanie devine primul stat european care trece de 100.000 de decese asociate COVID

Legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania ar putea intra la vot in Parlament

Proiectul de lege privind legalizarea canabisului in scop medicinal ar putea sa intre la vot in Camera Deputatilor Votat tacit de Senat, proiectul se afla la comisiile din Camera Deputatilor Un vot ar putea sa aiba loc in acest… [citeste mai departe]