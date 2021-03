Democratia este in declin in intreaga lume, va avertiza miercuri ministrul britanic de externe Dominic Raab intr-un discurs care va expune pericolul pe care il reprezinta regimurile autocrate pentru stabilitatea si prosperitatea la nivel mondial, informeaza Reuters.



Marea Britanie a anuntat saptamana aceasta o revizuire a politicii sale externe si de aparare pentru a acorda prioritate influentei in regiunea indo-pacifica ca modalitate de a modera puterea in expansiune si asertivitatea Chinei comuniste.



Pentru a proiecta aceasta noua agenda in plan international in cadrul…