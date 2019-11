Prim-ministrul britanic Boris Johnson promite o serie de scaderi de impozite pentru companii, intr-un discurs la conferinta anuala a CBI (Confederatia Industriei britanice), cea mai importanta organizatie patronala din Marea Britanie, in plina campanie legislativa si cu ceva mai mult de doua luni inaintea datei prevazute pentru Brexit, transmite AFP.



In discursul programat pentru luni, Johnson recunoaste ca majoritatea sefilor de mari companii 'nu au vrut Brexitul', dar ca, in prezent, principala lor preocupare este sa se puna capat incertitudinii legate de procesul interminabil…