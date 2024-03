Stiri pe aceeasi tema

- Este culcatul in fiecare seara la ora 21.00 un secret pentru fericirea și buna noastra dispoziție? Un experiment intreprins de un jurnalist din Marea Britanie ne ofera raspunsurile. Este culcatul la ora 21.00 secretul fericirii? Rezultatele surpriza ale unui experiment Medicii avertizeaza ca somnul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron organizeaza luni, la Paris, o reuniune in sprijinul Ucrainei cu liderii altor tari. Reuniunea are loc la doi ani de la declansarea ofensivei ruse, a anuntat joi presedintia franceza, relateaza AFP. La reuniune vor participa „mai multi sefi de stat si de guvern sau…

- Se vor bucura și romanii de o saptamana de munca de 4 zile? O astfel de masura ar putea avea numeroase beneficii. Sistemul de saptamana de munca de 4 zile a fost deja testat in unele parți. De altfel s-a observat o productivitate mai mare, dar și mai puține zile de concediu medical solicitate de angajați.…

- Daca in cancerul pulmonar ”fumatul nu mai suprinde pe nimeni”, in cazul nefumatorilor, aceasta boala este consecința ”nivelului crescut de poluanți in aerul exterior”, avertizeaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” . Medicul subliniaza ca ”efectele negative…

- Un studiu prezinta ce trasaturi faciale determina daca aratam bogați sau saraci. Persoanele cu fețe mai late, mai scurte și mai plate au mai multe șanse sa fie percepute ca fiind sarace, potrivit unui studiu, scrie G4Media care citeaza The Times . Cercetarea, condusa de oameni de știința de la Universitatea…

- Creșterea cererii de dolari a afectat evoluția monedelor de la marginea zonei euro, care s-au depreciat. Scaderea leului poate fi pusa și pe seama valului de mișcari revendicative care au cuprins țara de la inceputul anului, care pot pune in pericol țintele de deficit bugetar, implicit atragerea de…

- Alina Gorghiu, ministra Justitiei si presedinta a PNL Arges, le-a multumit institutiilor care s-au implicat in 2023 pentru aducerea in tara a mai multor fugari. D-na ministru chiar i-a numit și pe cei aduși recent. Este vorba despre: Ghița Laurențiu, cercetat penal pentru omor calificat și talharie…

- Lamborghini a ajuns la un acord cu sindicatele pentru a introduce o saptamana de lucru de patru zile pentru cei care muncesc pe linia de producție. Anunțul a fost facut marți de sindicate și gigantul auto italian. In același timp, pentru ceilalți angajați din alte departamente se poarta discuții pentru…