Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a criticat noul acord incheiat intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexitul, dar Guvernul britanic il apara, argumentand ca ii permite Regatului Unit sa incheie acorduri comerciale bilaterale cu state din toata lumea.

- Premierul britanic a anunțat la Sky News ca cere Parlamentului sa aprobe organizarea de alegeri generale anticipate pe 12 decembrie, ca parte a eforturilor sale de a asigura o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat joi ca cere Parlamentului sa aprobe organizarea de alegeri generale anticipate pe 12 decembrie, ca parte a eforturilor sale de a asigura o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters.„Modalitatea prin care Brexitul poate fi…

- Potrivit acestei surse, premierul irlandez Leo Varadkar nu este dispus la discutii, iar presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel nu vor insista probabil ca Uniunea Europeana sa discute oferta Marii Britanii cat timp Irlanda nu va fi gata sa negocieze. 'Sunt cativa…

- Premierul britanic Boris Johnson se duce, luni, la Luxemburg, pentru a discuta despre Brexit cu presedintele Comisiei Eurpene Jean-Claude Juncker, au anuntat vineri Downing Street si CE. Este vorba despre prima intalnire intre cei doi lideri de la instalarea la putere a lui Boris Johnson,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat sambata ca "progrese enorme" sunt in curs intre Uniunea Europeana si Marea Britanie pentru a se ajunge la un acord privind Brexitul, pe care l-a comparat cu Hulk, in jurnalul Mail on Sunday, relateaza AFP. "Cand am obtinut aceasta functie, toata…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca nu ia in calcul demisia, informeaza Reuters. ''Voi merge la Bruxelles, voi obtine un acord si ne vom asigura ca iesim (din Uniunea Europeana) la 31 octombrie, asta avem de facut'', a insistat seful executivului de la Londra. Intrebat…

- Cel mai important acord comercial pe care Marea Britanie trebuie sa il obtina este cu Uniunea Europeana, afirma premierul Boris Johnson, in contextul in care Administratia Donald Trump insista pentru un tratat cu Londra post-Brexit, potrivit Mediafax."Cel mai important acord pe care trebuie…