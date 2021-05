Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Bulat a devenit primul cetațean roman ales consilier de comitat (județean) in Regatul Unit, Ea s-a clasat pe primul loc in circumscripția Abbey din orașul Cambridge, din estul Angliei, reprezentand Partidul Laburist. Potrivit RFI, alegerea Alexandrei a fost anunțata pe Twitter de catre Consiliul…

- "Vaccin pentru viata": Tulpina indiana, sub observația specialiștilor Foto: facebook/Ro Vaccinare. Noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, descoperita în India, este un motiv de îngrijorare și de studiu pentru specialiștii. Aceasta conține doua mutații în proteina…

- "Vaccin pentru viata"-studiu la Bucuresti si Cluj privind anticorpii #Covid Foto: Arhiva/ facebook.com/Spitalul.Universitar.Urgenta.Militar.Central RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI: Un studiu demarat în august, anul trecut în Bucuresti si Cluj, a examinat în faza a doua gradul…

- Biblioteca municipala „Scoala Ardeleana” din Blaj, gazduieste in perioada 12 aprilie 2021-15 mai 2021 expozitia personala a pictorului blajan Emil Comsa, membru titular al Uniunii Artistilor Plastici din Romania. Sunt prezentate 21 de lucrari de pictura efectuate in ultima perioada de timp, de liniste…

- In urma cu aproape un an, cand multe nu se știau inca despre noul coronavirus, iar planeta era aproape in totalitate in carantina, experții spanioli confirmau o ipoteza formalata anterior de colegii lor din China, potrivit carora razele soarelui au darul de a inactiva virusul SARS-CoV-2. Iata ca, acum,…

- Eleganța este data nu doar de imbracamintea unei persoane, ci și de coafura și accesoriile pe care aceasta le poarta. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aproape 300 de grame de meteorit au fost colectate din micul oras Winchcombe din Gloucestershire de catre oamenii de stiinta, care au spus ca roca este formata din condrita carbonica, transmitemediafax.ro. Substanta este unul dintre materialele cele mai timpurii si curate din sistemul solar si contine…

- Restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus au dus la o scadere record de 7% a emisiilor globale de dioxid de carbon in 2020, insa aceasta scadere ar putea fi de scurta durata daca eforturile ce vizeaza renuntarea la combustibilii fosili nu vor fi intensificate, potrivit unui studiu publicat…