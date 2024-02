Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Horea" al judetului Mures se confrunta cu un deficit de personal de 15%, subunitatea din Sighisoara fiind cea mai afectata, cu un deficit de circa 20%, motivul fiind numarul redus de candidati si faptul ca invatamantul de profil pregateste putini specialisti,…

- Incepe reorganizarea la Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor! Vor fi reduse, in prima etata, 91 de posturi, dintre care 19 de conducere. Etapa a doua a reorganizarii va cuprinde toate instituțiile din subordine. Astfel, numarul total de posturi in aparatul central se reduce de la 591 la 500. Totodata,…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat in cadrul unei razii privind menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, descurajarea faptelor antisociale și depistarea și sancționarea conducatorilor de autovehicule care nu respecta…

- Politistii din Bacau au efectuat mai multe perchezitii intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si inselaciune, un suspect fiind condus la audieri. La actiune au participat politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau si ai Directiei…

- Ofițerul de poliție Marius Emilian Rusu va fi noul șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Suceava, imputernicit la conducere pentru o durata de șase luni, incepand cu data de 13 decembrie a.c., a anunțat, vineri, in conferința de presa, ...

- Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Dambovița, va desfașura activitați de lucru cu publicul in doua zile de sambata ale lunii decembrie, 2023, dupa cum urmeaza: – 09 decembrie 2023, in intervalul orar 08.00-16.00; – 16 decembrie 2023, in intervalul…

- Șoferii cu varsta de pana la 70 de ani iși vor reinnoi permisul de conducere mai rar decat in prezent, daca un proiect de lege va fi aprobat in Parlament. Astfel, valabilitatea acestor documente ar putea fi prelungita de la 10 ani, cat e in prezent, la 15 ani. Pe de alta parte, șoferii care au minimum…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor și pentru a se asigura desfașurarea in condiții normale a activitații de preschimbare a permiselor de conducere, respectiv, inmatricularea vehiculelor, Prefectul Claudia Gilia a dispus modificarea programului de lucru cu publicul in cadrul Serviciului Public Comunitar…