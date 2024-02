68 de permise de conducere, reținute de polițiștii dâmbovițeni Polițiștii rutieri din Dambovița au acționat saptamana trecuta pentru depistarea și sancționarea conducatorilor auto care incalca regulile de circulație privind acordarea prioritații de trecere vehiculelor sau pietonilor angajați in traversarea regulamentara a parții carosabile. Astfel, polițiștii au aplicat 174 de sancțiuni contravenționale și au reținut 68 de permise de conducere, dintre care 53 pentru neacordare […] Articolul 68 de permise de conducere, reținute de polițiștii dambovițeni a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

