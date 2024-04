Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 13 ore de ședința a Coaliției PSD-PNL și 5 ore de ședința a acestora cu medicul Catalin Cirstoiu, candidatul pentru București a plecat din Palatul Victoria. Acesta le-ar fi spus lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca ca iși pune mandatul pe masa și le-a cerut sa il anunțe și pe el cand vor lua o decizie…

- Dupa 13 ore de ședința a Coaliției PSD-PNL și 5 ore de ședința a acestora cu medicul Catalin Cirstoiu, candidatul pentru București a plecat din Palatul Victoria. Acesta le-ar fi spus lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca ca iși pune mandatul pe masa și le-a cerut sa il anunțe și pe el cand vor lua o decizie…

- "Pentru ca Piedone sa fie sigur de caștig - uita-te și la mișcarile lui Ciolacu - Cirstoiu trebuie sa fie retras.Pai nu-lu lasa Pahonțu, Iohannis, hai ca sa nu mai bagam un general. (Iohannis - n.r.) are nevoie de el in cursa ca sa nu ciștige Piedone, sa caștige Nicușor Dan, candidatul lui. SONDAJ devastator…

- Presedintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 16 aprilie, ca in coalitia PSD-PNL s-a decis ca doctorul Catalin Cirstoiu sa fie candidatul comun pentru Primaria Capitalei, iar lunea viitoare, pe 22 aprilie, iși va depune candidatura la Biroul Electoral Municipal.„In acest moment,…

- Mai mult, in intervenția sa la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a dezvaluit maneverele disperate ale coaliției de a gasi un inlocuitor capabil sa atraga mai multe voturi.Asa cum am anticipat inca de vineri, discutiile despre tetragerea candidatului alianței, Catain Cirstoiu, sunt astazi in toi, tot…

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca il prezinta miercuri, la ora 12.00, pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Coaliția PSD-PNL merge la Capitala pe mana unui doctor. Catalin Cirstoiu, in prezent managerul Spitalului Universitar din București, va fi candidatul susținut de cele doua partide la alegerile locale, in batalia cu Nicușor Dan și cu Cristian Popescu Piedone. Fiu de fost primar, prefect, și mai apoi…

- Catalin Cirstoiu, medicul cu care PSD si PNL vor sa castige Primaria Capitalei la alegerile locale din 9 iunie 2024, are nu mai putin de 25 de conturi bancare, dar si un salariu pe masura, ca manager al Spitalului Universitar Bucuresti, informeaza Antena3 CNN. Medicul Catalin Cirstoiu este profesor…