- Ministrul Afacerilor de Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, ca a luat nota de publicarea raportului Departamentului de stat al SUA cu privire la traficul de persoane. "MAI a actionat in mod constant astfel incat in acest an sa avem o evaluare pozitiva si sa putem evita un raport negativ pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, s-a intalnit, marti, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, printre temele discutate fiind pandemia cu noul tip de coronavirus, combaterea criminalitatii, parteneriatul strategic si Programul Visa Waiver. "Cei doi oficiali au discutat…

- Punctele de trecere a forntierei Nadlac I și II sunt luate cu asalt de romani. La prim vama au fost cozi chiar și trei ore, la primele ore ale dimineții, in timp ce la Nadlac II timpul de așteptare este de aproape o ora. Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera care monitorizeaza traficul…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a discutat, marti, cu ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, despre combaterea traficului de fiinte umane, dar au abordat si teme care tin de cooperarea judiciara bilaterala si aderarea Marii Britanii la Conventia de la Lugano."Gravitatea traficului…

- ROMANIA – Sunt afirmatii facute de ministrul de Interne, Marcel Vela, in timpul pledoariei din Parlament cand s-a dezbatut motiunea impotriva sa! Ministrul Internelor, Marcel Vela, a declarat marți, in plenul Senatului, la dezbaterea moțiunii simple depuse de PSD impotriva sa, ca funcția de ministrul…

- Eliminarea restrictiilor dupa data de 15 mai se va face in mod gradual, avand la baza un singur criteriu, cel al riscului epidemiologic, astfel ca deplasarea in afara localitații va fi permisa doar pentru anumite motive. Premierul Ludovic Orban a precizat, ca dupa data de 15 mai, se vor elimina restrictiile…

- Anunț de ultima ora de la Administrația Prezidențiala. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea vineri, 24 aprilie a.c., ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel…