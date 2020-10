Marcel Ciolacu: "Vom vedea ce vor decide Orban şi Iohannis, când vom avea peste trei mii de cazuri" Marcel Ciolacu a comentat si ordonanta guvernului Orban care permite vanzarea de active ale statului roman. "Este evidenta o gestionare catastrofala a pandemiei. Interesul doar pentru alegeri si procentele din sondaje au dus catre acest numar de infectari, rata de 25%. Azi am vorbit cu colegii mei si nimeni nu era foarte interesat de alegeri, ci de pandemie, lumea e ingrijorata. Nu ne concentram pe aceste probleme, se astupa imediat problemele adevarate ale romanilor. Noi interzisesem vanzarea oricaror active romanesti, la fel cum au facut si Germania, Franta, Polonia,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

