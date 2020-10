Liderii PSD, Marcel Ciolacu, Paul Stanescu și Vasile Dincu au primit rezultatele la testele pentru Covid-19 efectuate dupa ce au intrat in contact cu o persoana infectata. Cei trei lideri social-democrați au intrat in izolare miercuri dupa ce au avut contact cu o persoana confirmata cu Covid-19. Astazi le-a venit rezultatul testelor, care este negativ. Fiindca rezultatul testelor este negativ, cei trei lideri nu mai trebuie sa stea in izolare. Trei lideri PSD Salaj au fost confirmați cu coronavirus. Social-democrații au avut, vineri, o intalnire cu liderul formațiunii politice, Marcel Ciolacu,…