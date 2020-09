Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a votat la jurul orei 8:45 la secția de votare din Școala Gimnaziala Episcop Dionisie Romano, Buzau. Dupa vot, liderul PSD a declarat ca a votat pentru continuitate, vorbind despre dezvoltarea județului Buzau in urmatorii patru ani in același ritm in care s-a dezvoltat…

- Presedintele PSD, deputatul Marcel Ciolacu, a fost prezent la vot la ora 9.00, la Scoala Gimnaziala ”Episcop Dionisie Romano”, insotit de cativa colegi de partid din Buzau, informeaza Agerpres.Ciolacu a precizat ca oamenii ar trebui sa iasa in numar mare la vot pentru ca "isi aleg gospodarii oraselor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a votat astazi la Buzau, la o secție de votare de la Școala Gimnaziala „Episcop Dionisie Romano”. Mai intai, șeful Camerei Deputaților l-a insoțit la vot pe primarul Constantin Toma, care a votat la Liceul de Arte „Margareta Sterian”. La iesirea din secție de votare,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a votat la jurul orei 8:45 la secția de votare din Școala Gimnaziala Episcop Dionisie Romano, Buzau. Dupa vot, acesta a postat urmatorul mesaj: „Astazi am votat pentru siguranța si dezvoltare. Pentru siguranța ca cel care care va reprezenta Buzaul in urmatorii patru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a votat astazi la Buzau, la o secție de votare de la Școala Gimnaziala „Episcop Dionisie Romano”. Mai intai, șeful Camerei Deputaților l-a insoțit la vot pe primarul Constantin Toma, care a votat la Liceul de Arte „Margareta Sterian”. La iesirea din secție de votare,…

- Duminica, 27 septembrie, 425.911 alegatori cu drept de vot, conform datelor Autoritații Electorale Permanente sunt așteptați la urne in cele 440 secții de votare constituite pe raza județului, a precizat prefectul Nicolae-Silviu Ungur. Anul acesta procesul electoral se va desfașura in condiții speciale,…

- Parinții au voie sa intre cu copiii in secțiile de votare și in cabinele de vot la alegerile locale de duminica, cu condiția sa poarte masca de protecție daca au implinit varsta de cinci ani, a precizat președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buica, potrivit…

- 49 din voturile exprimate astazi au fost declarate nule.Marcel Ciolacu, presedinte interimar al PSD, a devenit de astazi lider plin al formatiunii politice social democrate. La Congresul PSD, acesta a primit 1.310 de voturi de sustinere din partea colegilor, Agerpres, in timp ce contracandidatul sau…