- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat vineri, in cadrul Conferintei Judetene de Alegeri a PSD Neamt, ca sustine competitia in cadrul partidelor, iar pariul personal pe care l-a facut in momentul in care a fost ales lider al formatiunii este acela de a avea puterea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a mulțumit vineri lui Ionel Arsene pentru ceea ce a facut pentru nemțeni și pentru județul Neamț.„Voi fi cel mai bun prieten al dvs. daca vom continua ceea ce a inceput la Neamț, ceea ce a inceput fostul nostru coleg Ionel Arsene. Niciodata nu am comentat nicio…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu va efectua, sambata, o visita in judetul Iasi. Liderul social-democratilor va participa, anterior, la evenimente ale partidului din Neamt si Suceava. Filiala PSD Iasi inca nu a anuntat oficial vizita si scopul ei, dar, potrivit unor surse din organizatie, Ciolacu se va…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Pitesti, dupa ce liberalii au refuzat un eventual tandem Președinte de la PSD și Premier de la PNL in 2024, ca se bucura de reacția liberalilor pentru ca acum știe ce sa faca, conform Agepres.„Am inteles mesajul lor. Am inteles si sondajele din ultimul…

- Liderul PSD a declarat, de la Pitești, religia ca materie la Bacalaureat aduce cunoaștere și deschidere perspective. Marcel Ciolacu a precizat ca partidul pe care il conduce apara valorile creștine.