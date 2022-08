Stiri pe aceeasi tema

- "In opinia mea, Virgil Popescu are o responsabilitate ca pana la 1 septembrie sa vina cu un act normativ care sa reglementeze perioada in care energia este deja vanduta și perioada urmatoare, unde energia nu este vanduta, și cred ca este cazul sa venim cu o perspectiva

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, are responsabilitate sa vina cu un act normativ pana la 1 septembrie. Ordonanța compensarii are o scapare legata de prețul mediu, a atras atenția liderul PSD. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O sedinta interministeriala pe tema masurilor de sprijin pentru scumpirile la energie va avea loc miercuri, la Guvern, la convocarea premierului Nicolae Ciuca, conform surselor Economedia si G4Media. Autoritatile vor sa gaseasca o noua solutie pentru sprijinirea consumatorilor, iar comitetul interministerial…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti va avea loc o intalnire a liderilor coalitiei de guvernare in care se va discuta, in primul rand, despre preturile la energie. „Din punctul meu de vedere, nu e nicio tensiune in interiorul coalitiei. Cred ca prioritatea unu la toata lumea in acest…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca Executivul ar trebui sa stopeze compensarea preturilor la energie. Potrivit sefului PSD, Ministerul Energiei si ANRE trebuie sa vina cu alte solutii, nu se poate continua pe o perioada lunga pe varianta OUG prin care Guvernul a compensat preturile.

- Marcel Ciolacu a afirmat ca guvernatorul BNR Mugur Isarescu are dreptate cand spune ca cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Liderul PSD a mai precizat ca a fost o tampenie masura luberalizarii preturilor in energie si trebuie gasite rapid solutii pentru a rezolva…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca, in opinia sa, pretul la energie trebuie reglementat si a subliniat ca Romania are capacitati de productie, dar pe care nu a stiut sa le gestoneze, pana acum, intr-un mod coerent. Ciolacu a precizat ca ministrul Energiei ar trebui sa aiba initiativa unor…

- Noul presedinte ales al USR, Catalin Drula, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre alegerile din 2024 ca isi doreste ca USR sa aiba un rezultat cat mai bun, care sa le permita sa dea premierul Romaniei si sa castige si presedintia Romaniei. Intrebat despre plecarile din…