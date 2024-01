Marcel Ciolacu, mesaj de Ziua Unirii Principatelor: ”Unirea pe care marele Cuza a dorit-o devine realitate prin Autostrada Moldovei”

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj, miercuri, la 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane, și s-a aratat de parere ca „doar uniți putem construi o Romanie echitabila și sunt sigur ca, doar așa, vom depași toate provocarile acestui an”. Importanta Zilei Unirii Principatelor e marcata…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat in cadrul unui mesaj video transmis pe Facebook ca 2024 este un an extrem de dificil cu patru randuri de alegeri, iar in calitate de prim-ministru responsabilitatea sa este sa nu puna in pericol dezvoltarea tarii, indiferent de costurile electorale.

