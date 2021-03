Marcel Ciolacu, liderul PSD, anunta ca va depune motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui PSD intentioneaza sa depuna in aceasta saptamana la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Anuntul a fost facut luni de liderul PSD, Marcel Ciolacu.



"Am luat hotararea sa depune saptamana asta, la Senat, motiunea impotriva ministrului Nasui, asa cum am anuntat. Motivele le cunoasteti: blocarea Masurii 3 din fonduri europene, a declarat Ciolacu.



Liderul PSD a explicat ca peste 400 de milioane de euro sunt blocate, "pentru ca ministrul si-a facut un cont de administrator in procedura de selectare a companiilor".



In 22 februarie, prim-vicepresedintele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

