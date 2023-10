Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni, ca reuniunea trilaterala Romania - Bulgaria – Grecia, la care participa, reprezinta un format foarte util de consultari, in care vor discuta teme relevante pentru regiunea noastra, dar si teme de actualitate ale agendei europene si de securitate. La intalnire…

- In discursul adresat națiunii de luni seara, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a precizat ca așteapta și de la alte țari sa urmeze exemplul Romaniei și al Bulgariei și sa coopereze in privința exporturilor de cereale din țara sa, informeaza News.ro. „Sunt recunoscator partenerilor nostri care…

- Presedintele R. Modova, Maia Sandu, și presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au fost invitate la reuniunea asupra conectivitatii regionale care va avea loc in Bulgaria. Prim-ministrul Bulgariei, Nikolai Denkov, ii va primi, de asemenea, pe premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis si pe…