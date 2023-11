Premierul a afirmat in sedinta Executivului ca ”indeplinirea jaloanelor PNRR nu este optionala pentru niciun minister”. ”Sunt jaloane restante si vreau sa ramanem dupa sedinta de Guvern pentru a discuta fiecare jalon in detaliu”, a anuntat seful Executivului. ”Trebuie sa finalizam cererea de plata numarul trei si sa o trimitem la Comisie, stim foarte bine ce nevoie are Romania de acesti bani. Aceasta guvernare, am stabilit in coalitie, este despre reforme si economie”, a mai spus Ciolacu.