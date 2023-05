Stiri pe aceeasi tema

- "Am ales ca de 1 Mai- Ziua Muncii sa fiu alaturi de cei pentru care aceasta zi este una obișnuita de munca. Le-am mulțumit medicilor și asistentelor de la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” pentru ca sunt ca in fiecare zi la datorie, așa cum au facut-o și in perioada pandemiei cand…

- Președintele PSD a efectuat o vizita, de 1 mai, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” pentru a le mulțumi medicilor și asistentelor care sunt prezenți la datorie in fiecare zi.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, mai are doar cateva saptamani pana cand va deveni premierul Romaniei, iar de 1 Mai a ales sa faca o vizita la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”. El a spus ca a preferat sa fie alaturi de cei care muncesc in fiecare zi.”Am ales ca de 1 Mai- Ziua…

- Horațiu Nicolau a fost vazut paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, ieșind de la camera de garda a Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș". Acesta era destul de abatut și s-a indreptat rapid catre bolidul sau de lux.

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași atrag atenția ca in ultima saptamana se constata o creștere a numarului pacienților infectați cu virusul Sars-Cov 2. Managerul instituției, Florin Roșu, a precizat ca dupa aproape un an, sunt internați, din nou, pacienți Covid in Secția de Terapie…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) este de parere ca infiintarea unui corp al expertilor medicali care sa realizeze expertize judiciare in cazurile de malpraxis ar fi de un real folos atar pacientilor cat si medicilor dar, in mod deosebit, autoritatilor care judeca aceste situatii. In acest context, …

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 3 martie, legea care prevede ca zilele de 6 ianuarie – Sarbatoarea Botezului Domnului si 7 ianuarie – Soborul Sfantului Proroc loan Botezatorul sunt zile libere, in care nu se lucreaza, a transmis Administrația Prezidențiala. Legea propusa de Marcel Ciolacu,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, pune scaderea inflației, anunțata de Institutul Național de Statistica, pe seama plafonarii prețurilor la energie, masura promovata de social-democrați. Ciolacu mai spune ca PSD va propune masuri pentru creșterea producției agricole romanești și stoparea speculei, astfel…