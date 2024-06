Stiri pe aceeasi tema

- Bianca, Patrizia și Cristi au fost luați de viitura puternica in timp ce se aflau in localitatea Premariacco din provincia Udine. Dupa doua zile de cautari dramatice, cele doua fete au fost gasite moarte. Cristian este in continuare cautat de autoritațile din Itallia.

- Sperantele ca cei trei tineri luati de apele raului Natisone care a iesit din matca sa fie gasiti in viata sunt tot mai mici, anunta presa italiana. Ei sunt cautați de 40 de ore, fara oprire. Procurorii au deschis o ancheta penala dupa aceasta tragedie. Cercetarile au loc in rem, adica vizeaza fapte,…

- Cei trei tineri disparuti in apele involburate, in regiunea Udine, din Italia, sunt romani. Confirmarea vine din partea autoritatilor italiene. Sunt doua fete si un baiat, de 20, 23 si 25 de ani. Masina lor, cu numere romanesti, a fost gasita in apropiere. Potrivit presei din Peninsula, doar una dintre…

