- Un barbat a murit, luni, dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat, pe DN7, in județul Valcea.Potrivit IPJ Valcea, accidentul a avut loc luni dimineața pe DN 7, in localitatea Brezoi, scrie Mediafax.

- Un accident mortal a avut loc aseara, in jurul orei 22:50, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Polițiștii au stabilit ca un barbat de 38 de ani, din județul Cluj, care conducea un autoturism ar fi parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un cap de pod. In urma apelului la 112, la fața…

- In dimineața zilei de sambata, 11 mai 2024 a avut loc un accident cumplit intre stațiile Voila și Fagaraș. Un tren de persoane a spulberat o mașina care a ajuns pe linia de tren fara sa se asigure. In urma loviturii puternice, o persoana și-a pierdut viața, iar mai mulți pasageri aflați in autovehicul…

- Un barbat de 38 de ani a murit, duminica, in ziua de Paști, dupa ce a patruns pe calea ferata dintre localitațile sibiene Ruși și Șeica Mare, deși semaforul instalat la trecere era roșu. Mecanicul trenului și calatorii nu au fost raniți.

- Un accident cumplit a avut loc noaptea trecuta in județul Dolj și a curmat viața unui tanar de 18 de ani. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat pe partea carosabila, curmand viața prietenului sau.

- Accident mortal, ieri-seara, pe raza localitatii Ciula Mare, din judetul Hunedoara, dupa ce un sofer a pierdut controlul masinii, care s-a rasturnat si a lovit un cap de pod. Miercuri, in jurul orei 20.20, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata despre incidentul rutier. In accident a fost implicat un…

- Un accident mortal s-a produs, in urma cu cateva ore, in Valcea. Un barbat a murit, dupa ce a fost calcat de tren. Acesta a vrut sa traverseze calea ferata neregulamentar, iar gestul teribilist l-a costat viața. Medicii nu au mai putut sa ii salveze viața.

- Doua masini s-au ciocnit, miercuri, intr-o intersectie din Braila, iar una dintre ele a ajuns pe trotuar, a lovit niste scari si s-a rasturnat peste o femeie de 81 ani, care a ajuns la spital.