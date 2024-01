Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a trimis vineri Comisiei Europene cererea de plata numarul 3 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ce implica o finantare neta de 2,7 miliarde euro, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Executivului, din aceasta suma, peste 1,85 miliarde de euro reprezinta granturi,…

- Cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ce implica o finanțare neta de 2,7 miliarde euro, a fost trimisa, vineri la Bruxelles de catre Guvern. Peste 1,85 miliarde de euro din aceasta sima reprezinta granturi, iar 811 milioane vor proveni din imprumuturi, se…

- Guvernul a alocat 13,6 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara pentru domeniile educatie, drepturile de asistenta sociala, pensii, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, mentionand ca acest mecanism va fi utilizat pana la sfarsitul anului pentru controlul corespunzator al cheltuirii…

- Romania a modificat 56 de masuri in Planul National de Redresare si Rezilienta iar modificarile au fost determinate, printre altele, de necesitatea de a lua in considerare circumstante obiective care au impiedicat indeplinirea anumitor masuri, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.…

- Romania a modificat 56 de masuri in Planul National de Redresare si Rezilienta iar modificarile au fost determinate, printre altele, de necesitatea de a lua in considerare circumstante obiective care au impiedicat indeplinirea anumitor masuri, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Comisia…

- Romania are la dispozitie 9,11 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), din care au fost cheltuiti in jur de un miliard de euro, dar cea mai mare parte a banilor care se afla in conturi se va cheltui in anii 2024 si 2025, a anuntat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- In sedinta Executivului, de joi, se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- ”Adoptam astazi o masura prin care continuam protejarea puterii de cumparare a romanilor, mai ales in perioada de iarna, cand, stim cu totii, cheltuielile sunt mai mari. Prelungim limitarea adaosului comercial pentru alimente de baza cu inca 3 luni si extindem aceasta masura la 21 de categorii de produse,…