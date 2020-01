„Doar in aceasta saptamana, Guvernul PNL s-a imprumutat 1,6 miliarde lei, aproximativ 340 milioane euro. Cat un imprumut de la FMI in anii 2000! Bani care merg catre clientela de partid! Pentru ca nu sunt nici la marea infrastructura, pe care au subfinanțat-o, nici in educație sau in sanatate, de unde au taiat masiv, nici in vreo masura menita sa creasca nivelului de trai al romanilor! Pentru romani au un singur lucru: vor sa creasca... varsta de pensionare!", a scris Marcel Ciolacu, duminica, pe Facebook.

