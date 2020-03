Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut social-democratilor din Parlament sa voteze viitorul Guvern sambata. Mai mult, seful Camerei Deputatilor i-a anuntat in mesajul intern ca Parlamentul probabil isi va suspenda activitatea in scurt timp.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca, la cat de mult a incalcat Ludovic Orban legea in ultimul timp, nici nu se astepta sa faca altceva, dupa ce premierul Ludovic Orban a anuntat ca va trimite la Monitorul Oficial toate ordonantele adoptate inainte de caderea Guvernului.

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, iar liderii social-democrati urmeaza sa decida strategia pe care o vor urma in ceea ce priveste investirea noului Guvern Orban, precum si stabilirea datei Congresului pentru alegerea noii conduceri a partidului. "Inainte de toate vreau ca…

- Ordonanțele de urgența adoptate de Guvern inainte de demiterea prin moțiune de cenzura vor fi trimise Monitorului Oficial și publicate, a spus premierul desemnat Ludovic Orban. Pri-ministrul demis și propus din nou de președintele Klaus Iohannis a spus ca pentru cele 25 de ordonanțe Executivul a solicitat…

- "Va guverna Romania in continuare, din acest moment in joc intra Presedintele Romaniei, In acest moment, eu cred ca privind ce s-a intamplat in Parlament, vom avea alegeri anticipate." , a explicat Rares Bogdan, in cazul in care motiunea trece. "PNL va continua sa ramana responsabil in fata…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Adevarul Live, ca nu se impune organizarea unor alegeri anticipate, care ar putea avea loc doar in contextul unei crize politice, cu care tara nu se confrunta insa in aceasta perioada.”Nu am niciun sondaj de opinie. Presupun…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, la Parlament, dupa ședința CEX, ca social-democrații au decis sa organizeze o sesiune extraordinara a Camerei Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale. Cu banii economisiți, spune PSD, se pot dubla alocațiile copiilor.„Azi am hotarat…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, ii raspunde președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, care a venit cu propunerea ca pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare solicitate de PNL sa fie pus și proiectul privind reducerea TVA de la 19% la 16% și a cotei de TVA pentru alimente de la 9%…