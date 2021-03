Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat marti seara, ca va lua parte la slujba de Inviere din acest an, indiferent de restrictiile care vor fi impuse de guvern. El a afirmat la TVR 1 ca isi va asuma o eventuala sanctiune dictata de autoritati, subliniind ca nu indeamna oamenii sa iasa in strada si ca nici nu foloseste partidul pe acest subiect. “Ma dezinfectez, sunt vaccinat, imi pun masca… Nu am lipsit niciodata de la Inviere. Ma duc la Inviere, o spun de pe acum. Platesc amenda. Nu stiu ce restrictii o sa fie atunci“, a precizat Ciolacu. Liderul PSD sustine…