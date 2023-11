Stiri pe aceeasi tema

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat marți, 21 noiembrie, noul Plan de Redresare și Reziliența al Romaniei, in valoare de 28,5 miliarde de euro, dintre care 14,9 miliarde imprumuturi și 13,6 miliarde granturi, au anunțat Comisia Europeana și Ministerul Proiectelor Europene. Suma inițiala…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, astazi, ca modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost aprobata de Comisia Europeana. Noul plan elimina plafonul de cheltuieli cu pensiile de 9,4% din PIB și include capitolul RePowerEU, insa taie fonduri pentru noile spitale.„Comisia Europeana…

- „Comisia Europeana confirma oficial ca am onorat promisiunea facuta romanilor, de a elimina din PNRR plafonul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile”, scrie premierul Marcel Ciolacu pe Facebook.Conform premierului, odata cu aprobarea modificarii Planului Național de Redresare și Reziliența…

- Romania are la dispozitie 9,11 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), din care au fost cheltuiti in jur de un miliard de euro, dar cea mai mare parte a banilor care se afla in conturi se va cheltui in anii 2024 si 2025, a anuntat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- Romania a primit vineri, in conturile sale, 2,7 miliarde de euro aferenți celei de-a doua cereri de plata, pana acum fiind facute plați de aproape 10 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a afirmat Marcel Boloș, ministrul Finanțelor.„Chiar daca avem un #PNRR complex…

- Ministerul Educatiei precizeaza ca a propus modificari ale unor tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta in conformitate cu nevoia reala din teritoriu si cu cresterea preturilor, mentionand ca propunerile au vizat, intre altele, ajustarea unor termene in concordanta cu masurile…

- Romania va beneficia de noi investitii pentru cresterea rezilientei si independentei energetice, in valoare de 1,4 miliarde euro prin REPowerEU, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) in calitate de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a transmis, astazi, Comisiei Europene, Planul Național de Redresare și Reziliența revizuit. Documentul…