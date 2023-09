Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu se afla vineri la Bruxelles, unde are programate o serie de intalniri cu oficiali europeni, cu care va discuta, printre altele, despre reformele asumate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) și va solicita renegocierea țintei de deficit bugetar.

- 'Masurile Bancii Mondiale sunt imposibil de adoptat!', a spus ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, la Antena 3 CNN, in contextul vizitei pe care premierul Marcel Ciolacu o are la Bruxelles.„Noi avem angajamentul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliența in ceea ce privește reforma fiscala…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis ca liderii de la Bruxelles au dat un mesaj despre necesitatea continuarii discutiilor privind reforma fiscala din PNRR, completata de masurile fiscale anunțate deja de Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu. Boloș a amintit și de necesitatea reformelor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 28-29 august pentru finalizarea discutiilor pe marginea modificarii #PNRR – Planul National de Redresare si Rezilienta. Principalele subiecte pe agenda discutiilor au vizat modificarea…

- Guvernul a inceput deja sa lucreze la rectificarea bugetara. Ministerele au facut calculele și le-au trimis deja pentru analiza la Palatul Victoria. Reimparțirea banilor nu se anunța deloc ușoara.

- Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut ministrilor care coordoneaza reforme asumate de Romania prin Planul National de Redresare si Rezilienta sa se focalizeze in perioada urmatoare pe "regandirea de prioritati si reajustarea de proiecte" in vederea finalizarii pana la

- Premierul Marcel Ciolacu a coordonat, luni la Palatul Victoria, prima reuniune a Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social. Astfel, reprezentanții Executivului, ai sindicatelor si patronatelor au agreat majorarea valorii tichetelor de masa incepand cu 1 august 2023 la 35 de lei, iar incepand…