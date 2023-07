Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca in zilele urmatoare vor fi „suficiente destituiri” peste tot unde au fost nereguli, in privinta centrelor rezidentiale pentru persoanele varstnice.

- Azilele groazei - Lider PSD: Raluca „Turcan trebuie sa faca un pas in spate”. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, ii cere demisia liberalei Raluca Turcan. In prezent ministru al Culturii, Raluca Turcan este acuzata ca, pe cand ocupa funcția de ministru al Muncii, a avizat multe dintre caminele…

- Demisia Gabrielei Firea a provocat numeroase reactii atat in randurile politicienilor, cat si in societatea civila. Fostul ministru al Culturii, Lucian Romascanu, a declarat ca asteapta sa vada aceeasi asumare a responsabilitatii si din partea Ralucai Turcan, succesoarea sa in Executiv, care detinea…

- De ce doar Budai,Firea și Ciolacu nu ? Consiliera premierului, demisa dupa ce a trimis la procuratura sesizari privind "Azilele Groazei"! Cam așa funcționeaza FSN/PDSR/PSD de treizeci și doi de ani! "Transparenți" in stil "Camorra"! Cine spune adevarul sau iși ...

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat sambata ca urmeaza sa semneze un ordin privind clasarea fostei inchisori comuniste de la Pitesti ca monument istoric, in urma solicitarii IICCMER.

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat, marti seara, ca pretul anumitor alimente de baza este mai mare in Romania decat in Germania si a subliniat ca din luna august se vor vedea efectele ordonantei privind plafonarea.

- Preturile la unele produse alimentare de baza se vor putea diminua in perioada urmatoare, a anuntat, astazi, premierul Marcel Ciolacu. El sustine ca aceasta scadere nu va pune presiune pe producatorii romani. Relateaza Andrei Serban: Reporter: Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca a primit raspunsul…

- Un numar de 722 de angajați din educație au contractele individuale de munca suspendate ca urmare a participarii la greva, conform unei statistici oferita de Ministerul Muncii la solicitarea ȘTIRIPESURSE.RO.Aceștia sunt singurii angajați din sistemul educațional care nu incaseaza salariu pe perioada…