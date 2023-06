Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a transmis, marti, un mesaj adresat cu prilejul Zilei Internationale a Refugiatului. „Romanii au aratat o solidaritate fara precedent, oferind un spatiu al sigurantei si linistii pentru refugiatii din Ucraina”, a spus Ciolacu. Redam mesajul premierului, publicat pe pagina…

- "In martie 2022, am vazut ce inseamna teroarea pe strazile pline de cratere, privind blocurile bombardate din Bucea și Irpin. Și am ințeles groaza traita de familiile disperate, obligate sa fuga din calea razboiului.Peste 4,6 milioane de ucraineni au ales ca adapost țara noastra, majoritatea fiind femei…

- Cetațenii din Republica Moldova sunt mai fericiți decat rușii sau ucrainenii, dar mai nefericiți decat romanii. Potrivit Raportului Mondial al Fericirii, Republica Moldova se afla pe loc 63 din țarile cu cei mai fericiți oameni. Romania se afla pe locul 24, Rusia se afla pe locul 70, iar Ucraina se…