Cutuma potrivit careia presedintele PSD este automat si candidatul la presedintia tarii a luat sfarsit, iar statutul formatiunii va fi schimbat, astfel incat acesta sa nu mai fie ales de un numar restrans de membri, a declarat miercuri presedintele PSD, Marcel Ciolacu. „Haideti sa vedem in primul rand prioritatile romanilor, ale coalitiei, ale Ministerului Agriculturii. Eu stiu ca alegeri avem peste vreo doi ani si avem timp sa stam de vorba de aceste alegeri. In interiorul PSD nu s-a luat nicio decizie si imi mentin parerea, mai ales ca astazi am declansat alegeri, fiindca am constatat ca de…