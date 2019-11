Marcel Ciolacu critică Guvernul Orban: Panică şi lamentări, atât fac "Panica și lamentari! Asta e tot ce pot sa faca miniștrii PNL de cand s-au instalat in scaune la Palatul Victoria. Se plang și fac galagie. Atat! In rest, nimic! Ați auzit de vreo soluție, o strategie economica sau macar o politica publica de la ei?! NU! Tot ce pot este sa mestece clișeul cu "greaua moștenire" și sa bage spaima in populație ca nu mai sunt bani de salarii, ca o sa creasca prețul la medicamente, ca pun taxe pe mașini sau ca vor ingheța in case de frig la iarna.

Trecand peste faptul ca Orban și Cițu au reușit in cateva ore sa faca auditul intregii țari, deși… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

