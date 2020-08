Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele Partidului Social-Democrat, a spus ca echipa pe care social-democratii o propun pentru Primaria Capitalei si pentru primariile de sector este una cu experienta si nu este o echipa hibrid insailata de catre PNL si USR la Vila Lac 1. Candidatul PSD la Primaria Bucuresti, Gabriela…

- Partidul Social Democrat și-a facut cunoscuți, duminica seara, candidații la alegerile locale pentru Primaria Capitalei și pentru cele și sectoare. „Lansarea candidaților Partidului Social Democrat pentru alegerile locale din București, alaturi de președintele interimar al #PSD, Marcel Ciolacu, secretarul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, duminica, un mesaj de susținere pentru candidații PSD la alegerile locale din Capitala."Au fost alaturi de bucureșteni in lupta cu pandemia, dupa ce guvernul a mutat totul la autoritațile locale. Mai mult, vor sa faca același lucru…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, joi, intr-o conferința de presa ca in Comitetul Executiv s-a votat candidaturile pentru sectoarele 2 și 3 din Capitala."In CEx am validat la sectorul 2 candidatura domnului Onțanu, iar la sectorul 3 domnul Badulescu. Sunt facute sondaje…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste, joi, in sistem online, pentru a discuta despre alegerile locale si pentru a valida o serie de candidaturi la aceste alegeri. Sunt asteptate decizii legate de candidaturile la doua sectoare ale Capitalei, 2 si 3, dizolvarea filialei Ilfov si o analiza…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni sambata pentru a definitiva candidaturile la alegerile locale, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, luni, la sediul din Modrogan. Anuntul sefului PNL vine in contextul in care, in ultimele zile, au avut loc discutii, cu cei de la alianta USR-PLUS, pentru…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, sustine ca isi doreste ca negocierile cu alte formatiuni politice de dreapta pentru stabilirea candidatilor pentru primariile de sector sa fie finalizate cat mai curand, ea afirmand ca PNL nu a dat dovada de „aroganta a de a impune anumite pretentii” in…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, acuza PNL ca a numit la șefia DSP București „o ruda a unui ministru liberal in locul unui medic epidemiolog”, in contextul in care unul dintre caminele de batrani din Capitala a devenit focar de infecție cu Covid, directoarea acestuia susținand ca DSP a…