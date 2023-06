Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca asigurarea rezilientei fermelor romanesti devine obiectiv de interes national, parte din strategia de securitate nationala, reiterand si ca propune un concept nou – patriotismul economic. El a participat la la conferinta nationala cu tema „Tineri Lideri…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a participat miercuri la conferinta nationala cu tema „Tineri Lideri pentru Agricultura”, organizata de Clubul Fermierilor Romani. „Vreau ca astazi sa va prezint un nou concept pe care-l propun pentru perioada urmatoare, si anume patriotismul economic,…

- Cateva sute de cadre didactice au iesit in strada joi si la Buzau, unde liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost huiduit in timp ce sustinea un discurs de Ziua Eroilor, scrie presa locala. Sindicalistii din educatie au plecat mai devreme de ora 12.00, prevazuta pentru incheierea protestului din fata Prefecturii…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționaty, dupa ce președintele PSD, Marcel Ciolacu a cerut amanarea negocierilor pentru rotativa ca urmare a solicitarilor sindicale din ultima perioada. CITESTE SI 'Groparul' naționalei Romaniei, Christoph Daum, in stare grava! E internat la Terapie Intensiva…

- Intrebat, luni seara, la o televiziune de știri, daca Petre Daea a gresit, Marcel Ciolacu a raspuns ca lucrurile au scapat de sub control in problema granelor din Ucraina, si nu numai in Romania, ci si in Polonia si Ungaria.”Am inteles ca trebuie sa fie si un tap ispasitor, stiti foarte bine ca nu a…

- Liderul REPER Dacian Ciolos a precizat ca Marcel Ciolacu e in opozitie cu el insusi, deoarece presedintele PSD Marcel Ciolacu ii trimite o scrisoare co-premierului Marcel Ciolacu de la coalitia de guvernare, in care cere ca Guvernul sa ia masuri urgente pentru a ajuta fermierii pe care ministrul…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a luat act de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare si constatarea starii de insolventa a societatii. FGA poate proceda la…

- Liderul social-democrat a afirmat, vineri, ca EximBank și CEC Bank „au obligația” sa intervina pe piața RCA, dupa decizia ASF privind compania Euroins. Compania a venit cu un mesaj care ii vizeaza pe toți asigurații.„Avem obligația, au obligația cei de la CEC, de la EximBank sa creeze parghiile de care…