Marcel Ciolacu anunţă că PSD va depune moţiune împotriva ministrului Claudiu Năsui ”Domnu Nasui... au depus 27.000 de IMM-uri, 27.000 de companii romanesti au trimis dosare, hartii, le-au cerut zeci de hartii. A venit un ministru – e un om de bun simt, dar functia l-a doborat – plus ca exista suspiciuni clare de masluire. Prima oara le-au spus oamenilor: dom-le primii care acceseaza vor primii serviti o regula clara, corecta. Au stat oamenii cu calculatoarele in mana, ca sa acceseze primii, au fost serviti ultimii, in ultimele 48 de ore, dupa ce domnul Nasui a avut cont de administrator si a putut sa intervina intr-o procedura de selectie pe bani europeni”, a afirmat Marcel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In lipsa voucherelor turistice pentru anul curent, multi romani vor alege sa faca turism in strainatate in 2021, a declarat, luni, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, la finalul intrevederii pe care liderii patronatelor din HoReCa au avut-o cu ministrul Economiei,…

- PSD a stat 4 ani in Parlament și a facut zero investiții in sanatate! Ce face PSD acum cand nu mai are majoritate? Simplu: mai livreaza niște circ pe paine și depune o moțiune impotriva ministrului sanatații!Sunt unul dintre oamenii care nu vorbeste niciodata fara sa cunoasca lucrurile in detaliu. De…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca PSD va depune moțiune de cenzura in timpul acestei sesiuni parlamentare impotriva Guvernului Cițu. ”Cițu s-a dus la Bruxelles, unde i s-a spus ca este pe ultimul loc din Europa la deficit. PSD cand a plecat de la guvernare a lasat un…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca social-democratii vor depune, saptamana viitoare, o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, potrivit Agerpres.

- Partidul Social Democrat intentioneaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, odata cu reluarea activitatii parlamentare si sa ii cheme la audieri pe responsabilii campaniei de vaccinare anti-COVID, a anuntat liderul acestei...

- Partidul Social Democrat va depune o motiune simpla împotriva ministrului Sanatatii, odata cu reluarea activitatii parlamentare, iar responsabilii campaniei de vaccinare anti-COVID vor fi chemați la audieri, a anuntat marti seara liderul acestei formatiuni, Marcel Ciolacu. Totodata, președintele…

- Duminica dimineata, la ora 8.00, medicilor de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, li se administreaza prima doza de vaccin impotriva virusului SARS-Cov-2. Printre cei imunizati va fi si cunoscutul medic Virgil Musta. In 27 decembrie 2020 incepe campania de vaccinare impotriva coronavirusului…

- PRIORITATE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca primii vaccinati impotriva COVID-19 vor fi cei din sistemul medical, iar asta se va petrece incepand cu luna ianuarie. „Primii sunt cei din sistemul medical public si privat. Avem aproape 550.000 de persoane in aceasta cartografiere, urmand…