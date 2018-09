Stiri pe aceeasi tema

- Primarii din judetul Buzau au avut ocazia sa-si spuna problemele in fata conducerii judetene a PSD. Primarii social-democrați s-au intilnit cu parlamentarii PSD de Buzau si cu presedintele organizatiei judetene, deputatul Mrcel Ciolacu, cu care au avut discutii informale pe marginea recentei rectificari…

- Organizația PSD Ilfov a anunțat ca iși exprima susținerea pentru Primarul Municipiului București, Gabriela Firea, dupa ce aceasta i-a adus critici președintelui PSD, Liviu Dragnea. ”Organizația PSD Ilfov iși exprima susținerea pentru președintele sau ales statutar, doamna Gabriela Firea! Spunem NU conduceri…

- Aproape patru sute de social-democrați buzoieni au participat la conferința de alegeri a Organizației Municipale PSD Buzau. In cadrul acesteia a fost ales Constantin Toma ca președinte, pentru urmatorii doi ani. Conferința a debutat cu intonarea imnului. A urmat apoi discursul președintelui Organizației…

- Conducerea Statiunii de Cercetare Viticola Pietroasa (judetul Buzau) a dat startul campaniei de cules pe cele 150 de hectare aflate pe rod. Conform unui anunt pe Facebook, cine doreste sa participe la recoltarea strugurilor primeste 90 de bani pe galeata.

- Lavinia Parva a scris pe contul sau de Facebook un mesaj, dupa ce a fost sunata de mai multe ori și intrebata despre casnicia sa. Lavinia Parva a ținut sa-și informeze fanii ca intre ea și soțul ei lucrurile decurg normal și nic iun zvon cu privire la problemele din casnicie nu este adevarat.…

- O femeie a fost lovita pe o trecere de pietoni din Arad si a murit. Pentru ca in acest caz nu s-a gasit inca vinovatul, cunoscutii sai fac apel pe Facebook si cer ajutorul celor care au vazut ceva. Eta Zambo, o femeie de 87 de ani a fost lovita pe o trecere de pietoni […] The post Mobilizare pe Facebook…

- Cel mai mare parc din Romania va fi amenajat la Buzau, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea 220/2018 prin care padurea Crang trece in proprietatea publica a orașului, pentru a fi transformata in parc. Padurea Crang, in suprafața de 182 de hectare, a fost trecuta in proprietatea municipiului…