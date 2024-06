Stiri pe aceeasi tema

- Dispariție dramatica rezolvata cu un final neașteptat O turista din Marea Britanie, data disparuta de soțul ei dupa o cearta alimentata de alcool, a fost gasita vineri dimineața dormind langa un șopron, la marginea unei paduri din Maramureș. Dan Benga, directorul Serviciului Public Județean Salvamont…

- O turista din Marea Britanie care a fost data disparuta de sotul ei dupa o cearta pe fondul consumului de alcool a fost gasita de salvamontisti, vineri dimineata, dormind langa un sopron, la marginea unei paduri. Cei doi erau cazati la o pensiune din zona Mara si, dupa ce au consumat alcool, au avut…

- O turista din Marea Britanie care a fost data disparuta de sotul ei dupa o cearta pe fondul consumului de alcool a fost gasita de salvamontisti, vineri dimineata, dormind langa un sopron, la marginea unei paduri.

- Femeia s-a apucat de fumat in timpul pandemiei și a dezvoltat o dependența acuta. A inceput sa se simta rau abia acum și a decis sa mearga la un control. Așa au descoperit medicii ca plamanii ei erau arși și imbatraniți excesiv. Tanara face acum terapie.Experții au tras de nenumarate ori semnale de…

- Femeia disparuta in urma cu doua saptamani in raul Olt, in zona barajului Gura Lotrului a fost gasita. O echipa de salvamontiști din Romania a folosit detectoare de ultima generație bazate pe inteligența artificiala pentru a gasi și recupera trupul aceste

- Un nou caz șocant orașul Caracal, unde o adolescenta, in varsta de 17 ani, a declanșat o stare de alerta, dupa ce a trimis un mesaj disperat, anunțand ca ar fi fost ținuta ostatica. Dispariția ei a generat un val de ingrijorare, iar oamenii legii au intervenit de urgența.

- Forțele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 - 21 aprilie, exercițiul multinațional „Sea Shield 24”, la care vor lua parte 12 state aliate și partenere, precum Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Țarilor de Jos, Polonia, Portugalia, Turcia și SUA.