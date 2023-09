Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania are nevoie de surse multiple si variate de finantare pentru proiectele majore de dezvoltare in educatie, sanatate si alte sectoare critice. In acest sens, am o veste buna: avem perspectivele sa emitem obligatiuni Samurai si obligatiuni verzi in 2023.Pentru noi, diversificarea bazei de investitori…

- ”De cand am venit la Ministerul Finantelor m-a preocupat in mod deosebit sa evaluez eficienta proceselor de colectare a datelor financiare si sa identific alaturi de expertii CNIF posibile imbunatatiri care sa duca la optimizarea cheltuielilor guvernamentale si la gestionarea mai buna a resurselor.…

- "Azi, incepand cu orele 13:00, in urma protestelor declansate de angajatii din finante la nivel national, au avut loc discutii cu ministrul finantelor, domnul Marcel Bolos, si reprezentanti ai directiilor de specialitate din Ministerul Finantelor si ANAF. Ministerul Finantelor se obliga ca nu vor exista…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma, miercuri seara, ca masurile pregatite de Guvern au impact asupra oamenilor si mediului de afaceri, asa ca, inainte de definitivarea propunerilor, este necesara o ampla consultare publica. Bolos sustine ca orice act normativ semnat de Ministerul Finantalor…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma ca pachetul de masuri fiscal-bugetare aflat in analiza pentru consolidarea bugetului de stat trebuie sa aduca inca din 2023 o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei, iar din sedinta cu premierul Marcel Ciolacu si echipa de experti a ministerului…

- ”Dupa cum ati vazut zilele acestea, Ministerul Finantelor este in postura de integrator: face simulari asupra impactului pe care diferite propuneri fiscal-bugetare il pot avea, pentru ca Guvernul Romaniei sa ajunga la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportata la cheltuieli si venituri.…

