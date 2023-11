Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, spune ca bugetul Romaniei are limite și ca abia dupa ce va fi elaborat bugetul pe anul viitor se poate discuta despre alte creșteri salariale pentru bugetari, relateaza News.ro.

- „Bugetul are o anumita limita, nu putem sa ne intindem mai mult decat e plapuma. De asemenea, avem fonduri prin PNRR de la UE și mai sunt și angajamentele guvernului pentru drepturile de asistența sociala. Vedem cum se așeaza bugetul și avem in vedere și alte avantaje pentru bugetari.Pentru 2024 Ministerul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos (PNL), afirma joi seara ca o imagine surprinsa de un fotograf acreditat la Guvern suprinde foarte bine ce a simțit in ședința in care Guvernul a votat proiectul noii legi a pensiilor fara sa precizeze sursele de finanțare.Noua lege care prevede doua majorari ale…

- Ministrul Finanțelor a anunțat la conferința „Bugetul si finantarea Romaniei in 2024: la ce sa se astepte economia?” ca vor exista bugete generoase pentru Educație și Sanatate in 2024. In 2024, Romania se va axa pe absorbția banilor europeni. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, prezent la conferința…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat ca s-a intalnit cu experții Fondului Monetar International, care au cerut atentie in reducerea deficitului bugetar. Aceeasi solicitare a avut-o anterior si Comisia Europeana. „Miza? Riscul sa pierdem 75 miliarde euro”, a declarat Boloș.

- Marcel Boloș reitereaza pericolul suspendarii fondurilor europene pledand in același timp pentru implementarea masurilor financiare. Avem un deficit bugetar de 42 de miliarde de lei și fara ajustari putem pierde 75 de miliarde. „Sunt fonduri de 75 de miliarde de euro pe care le-am putea accesa și nu…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni despre supradimensionarea aparatului bugetar ca ”suntem pe locul al doilea in UE, avand ponderea dintre cheltuielile de personal si veniturile curente ale statului de aproximativ 35%.Ministrul Finantelor a declarat la o televiziune de știri ca nu va…

- Ministrul Finantelor a declarat, in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, daca banii din PNRR pentru spitale sunt pierduti, ”Daca ne referim la termenul efectiv de implementare a acestor proiecte, adica putem realiza cele 26 de spitale pana in 31 august 2026? Suntem totusi in 2023.…