Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar urma sa primeasca 10 miliarde de euro din PNRR Foto: ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România ar urma sa primeasca, pâna la sfârsitul anului, 10 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta, a anuntat ministrul…

- Vești de ultima ora de la Minister. Marcel Boloș anunța finalul ”investițiilor toxice” in Romania avand in vedere situația actuala. Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma, referindu-se la banii din PNRR, ca Romania nu isi permite „luxul” de a mai folosi bani europeni pentru „investitii…

- „Avem 3,7 miliarde euro pe care i-am incasat din prefinantare, am depus cererea de plata cu ajutorul colegilor si al ministerelor de linie si cu sprijinul direct al domnului prim ministru care s-a implicat in mod direct in acest demers, avem depusa cererea de plata numarul unu de 3 miliarde de euro…

- „Eu stiu ca Ministerul Transporturilor are o abordare pro-activa si, intr-adevar, au o misiune foarte grea, acest lucru este de departe limpede. Pentru dumnealor 419 kilometri de autostrada, daca ii realizeaza, pot fi declarati eroi nationali”, a afirmat Marcel Bolos intr-un interviu acordat Antena3.…

- Bolos a declarat, duminica, la Digi24, ca luni vor fi transmise Comisiei Europene documentele necesare pentru cei 3 miliarde de euro. “Suntem in plin proces de pregatire a primei cereri de plata pe care Romania o poate pune pana la sfarsitul lunii mai. Avem o serie de conditionalitati la care lucram.…

- Anunțul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca in vizita de joi de la Alba Iulia. Acesta a declarat ca vestea i-a dat-o ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, potrivit HotNews.ro. Marcel Boloș se afla in aceste zile la Bruxelles, trimis special de premier pe tema pachetului…

- Impunitatea in cazul autorilor unor abuzuri la adresa drepturilor omului a continuat sa fie o problema in Romania, in timp ce sistemul judiciar a luat masuri pentru a pune sub acuzare si a pedepsi oficialitatile care au comis abuzuri.

- Ministrul estimeaza la ”564,9 miliarde de dolari (515,8 miliarde de euro) ”impactul direct al distrugerilor” de la inceputul invaziei ruse a Ucrainei, la 24 februarie. Acestora li se adauga ”efectele indirecte ale luptelor” asupra economiei, legate de o ”explozie” a somajului, o scadere puternica a…