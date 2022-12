Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii decembrie GdS Sport anunța o acțiune frumoasa, de aplaudat, inițiata de clubul de jiu jitsu Legio XIII Craiova , cu largul concurs al culturiștilor de la CS Gladiator Gym Craiova . In discuție a intrat o colecta in bani in cadrul salilor pe care le conduc sensei Catalin Ciobanu, respectiv…

- CJ Dambovița a semnat contractul de finanțare pentru proiectul de „???????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????? – ????a???? ????????????”. Valoarea totala este de 15.200.000 de lei, din care, prin „???????????????????????? ????????????????????????????”,…

- Ministerul Educației a lansat in consultare publica Ghidul solicitantului aferent apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar”, finanțat prin PNRR – Componenta C15: Educație. Apelul vine in intampinarea țintelor asumate de prin…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au continuat acțiunile organizate pentru prevenirea producerii unor accidente de circulație și creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile publice din județ. Activitațile au debutat inca de luni, 14 noiembrie, pana…

- Primarul Cristian Stan, administratorul public Gabriel Boriga și cei doi viceprimari ai Municipiului Targoviște, Monica Ilie și Catalin Radulescu, au facut o vizita in teren pe șantierul situat pe Șoseaua Gaești, unde se construiește cea de-a doua autogara in cadrul proiectului de mobilitate urbana.…

- Clubul Sportiv Targoviște a obținut patru medalii la Cupa Contact Open, competiție desfașurata in Sala „Apollo” din București, la finalul lunii octombrie. Karateka clubului nostru, antrenați de Ionuț Munteanu, au avut parte de evoluții foarte bune și au urcat de patru ori pe podiumul de premiere. Medaliile…

- ”Fii inteligent, nu violent!”, acesta este un proiect inițiat la inceputul lunii noiembrie a.c., de catre polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dambovița, Centrul Județean de Resurse și Asistența Sociala Dambovița și Organizația ”Salvați Copiii”.…

- Intrebat intr-o emisiune TV despre creșterea pensiilor și salariilor, senatorul Virgil Guran, președintele PNL Dambovița, a raspuns ca liberalii sunt pentru majorarea veniturilor romanilor. Vicepreședintele Senatului a completat insa ca este necesar ca viitoarele creșteri de pensii și salarii sa…